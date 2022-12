¿Le quieren ‘hacer conejo’ a Carlos Vicente de Roux en la Alianza Verde?

Carlos Vicente de Roux, precandidato a la Alcaldía de Bogotá se refirió a la posibilidad de que su partido, La Alianza Verde, haga una coalición con el Polo Democrático de cara a las elecciones de octubre.



De Roux señaló que su partido comete un error descomunal si se pega de un apéndice a otra colectividad como es el Polo Democrático.



“Nos va a pasar lo del Partido Conservador que hace mucho que no presenta candidato propio. Se va a quedar sin bancada porque corre el riesgo de no pasar el umbral”, dijo.



En ese sentido dijo que el Polo Democrático no está ofreciendo garantías de que va a romper con la tradición de no ser pulcro con el manejo de los recursos públicos.



Además, dijo que los delegados que envió el Polo a la negociación con el partido “son la antítesis de lo que quiere la Alianza Verde”.