Leopoldo López convoca a marcha el martes para que le acompañe a entregarse

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López convocó a una marcha el próximo martes por Caracas que le acompañe hasta la sede del Ministerio del Interior donde se presentará solo y entregará un pliego de peticiones.

En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, López, que tiene una orden de aprehensión en su contra desde la noche del miércoles, señala que estará allí "para dar la cara" y pide que sus seguidores le acompañen vestidos de blanco hasta un punto desde el que caminará solo.

"Yo no tengo nada que temer, no he cometido ningún delito, he sido un venezolano comprometido con nuestro país, con nuestro pueblo y con nuestro futuro. Si hay alguna decisión de ilegalmente meterme preso pues allí estaré para asumir esa persecución y esa decisión infame por parte del Estado", dice López en el vídeo.

Un tribunal de Caracas cursó orden de aprehensión contra López acusándole entre otras cargos de homicidio y terrorismo, tras los enfrentamientos que se produjeron al término de una manifestación de estudiantes en Caracas el miércoles en incidentes que dejaron tres muertos y decenas de heridos.

"Se ha dicho en los últimos días que me quieren ver preso, allí estaré", indicó el dirigente opositor.

López quiere reeditar el recorrido de la marcha del pasado 12 de febrero al entender que allí "despertó una llama de esperanza para el cambio a favor de todos los venezolanos", y entregar en el Ministerio de Interior una petición con varios puntos.

Entre ellos, mencionó la demanda de que "se aclare la responsabilidad del Estado en los homicidios ocurridos el pasado 12 de febrero" y que "se liberen de inmediato a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que han sido perseguidos y que siguen estando presos y siguen siendo torturados".

Además reclama que "que cesen la represión y la persecución de lo que es un derecho de todos los venezolanos, que es el derecho a protestar", y que "se asuma de una vez por todas el desarme de los grupos paramilitares y de los grupos colectivos" chavistas.

"Los invitaré a caminar hasta un punto y de allí en adelante iré yo solo a entregar estas peticiones al Ministerio del Interior y Justicia, no quiero que se exponga la vida y la integridad y la seguridad de ningún compatriota pero sí juntos tenemos que dar la cara en estos momentos", agregó.

El ministro venezolano del Interior, Miguel Rodríguez, indicó este domingo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha contactado a la familia de López a los que comunicaron que el político tiene todas las garantías para presentarse ante las autoridades.

El presidente Maduro afirmó el sábado que las fuerzas de la seguridad del Estado estaban buscando a López para que respondiera por su responsabilidad tras convocar a la marcha para exigir la salida del Gobierno.

"Entrégate, cobarde, el pueblo quiere justicia, cobarde", dijo Maduro.

EFE.