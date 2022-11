“Leopoldo López se ha convertido en un sentimiento nacional”: Lilian Tintori

“Leopoldo López está preso por sus ideas y se ha convertido en un sentimiento nacional”, así se manifestó en Mañanas BLU Lilian Tintori, esposa del líder oposito venezolano, que este miércoles cumple un año de estar encerrado en la cárcel de Ramo Verde.



“Tiene un año injustamente preso, es un preso por sus ideas, está preso porque denunció al régimen de Maduro. Leopoldo es inocente, es un juicio montado para eliminarlo políticamente”, dijo.



Agregó que, contrario a lo que buscaba el Gobierno de Maduro, “Leopoldo se ha convertido en un sentimiento nacional.



“Esta en los sentimientos y en la mente de todos los venezolanos. No pueden condenarlo porque no hay pruebas que lo impliquen con la violencia”, agregó.



Sobre las denuncias ante organismos internacionales que ha hecho para exponer su caso, Tintori dijo que lo hace porque está completamente segura que la detención de su esposo no es más que un montaje político



En ese sentido se mostró agradecida con el Gobierno colombiano por el pronunciamiento de la Cancillería, aunque fue enfática en señalar que hace falta el pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos.



Finalmente, dijo que está segura que por la vía democrática “rescatará las libertades para todos los venezolanos”.



López cumplirá este miércoles un año tras las rejas, acusado de desatar la violencia en las protestas de 2014 que dejaron 43 muertos, pese a que un organismo de la ONU ha pedido su liberación.



El 18 de febrero de 2014, seis días después de los primeros tres decesos en los disturbios, López se entregó a la justicia.