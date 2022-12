“Les guste o no, soy el alcalde”: pelea entre el alcalde (e) de Bucaramanga y funcionarios

No para el limbo jurídico en el que está la administración municipal de Bucaramanga y la pelea entre el alcalde encargado de la ciudad, Germán Torres Prieto, con los funcionarios de la Alcaldía, tiene a los ciudadanos en una incertidumbre sobre el futuro de la capital santandereana.

Durante un consejo de gobierno, en horas de la mañana, el jefe de gobernanza, Manuel Azuero, le criticó a Germán Torres Prieto sobre presuntas irregularidades que se han dado durante los 10 días que lleva como alcalde encargado.

“Es lamentable, observamos inconsistencias e incoherencias entre lo que usted nos dijo y le dijo a los medios de comunicación sobre lo que su equipo de trabajo hizo tras bambalinas, tal vez a sus espaldas (…) Cómo es posible Germán, que el equipo que usted trajo haya presentado hojas de vida de las personas que lo ternaron a usted, cómo entiende la ciudadanía eso, se estarían presentando favores políticos”, le reprochó Manuel Azuero, jefe de gobernanza, quien le criticó por la presunta llegada de las hojas de vida de Laurentina Ariza y Jorge Rodríguez, quienes hacen parte del comité que ternó a Germán Torres a la Alcaldía de Bucaramanga.

#Vídeo ¡Tremendo regaño! El jefe de gobernanza, Manolo Azuero, criticó algunas decisiones de Germán Torres Prieto durante su mandato en la Alcaldía de Bucaramanga → https://t.co/F5aahpXw5N #MañanasBLU pic.twitter.com/SiVrXILigq — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) June 21, 2019

Esas críticas enojaron a Germán Torres, quien les respondió a los funcionarios en un tono airado y les pidió respeto por la decisión judicial que lo dejó nuevamente como alcalde encargado.

“El alcalde soy yo, les guste o no, por una decisión judicial. Pero no me vengan a someter que si sale el fallo o no si soy o no el alcalde, Manolo qué es esa propuesta, si no quieren trabajar conmigo díganmelo, no le hagamos un daño a la ciudad (…) Si ustedes van a hacerle palo a la rueda, no me echen a mí la culpa, díganlo, yo sé que este puesto es prestado, esto no es mío, pero trabajemos en equipo”, le responde Germán Torres a los funcionarios.

#Vídeo "Les guste o no, soy el alcalde", le responde el mandatario encargado de Bucaramanga, Germán Torres Prieto, a Manuel Azuero y los demás funcionarios de la Alcaldía → https://t.co/F5aahpXw5N #MañanasBLU pic.twitter.com/bid9c3p33w — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) June 21, 2019

El alcalde encargado también le pidió a Rodolfo Hernández que “deje la ira” y lo respete.

“Yo no entiendo el ingeniero (Rodolfo Hernández) cómo tiene esa lengua viperina para seguir tratándome mal y no me le voy a aguantar más, mis hijos me pidieron que me hiciera respetar”, enfatizó.