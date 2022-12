Ley de procedimiento de la JEP se votará en Senado después de segunda vuelta

La ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz sigue enredada en la plenaria del Senado. Si bien ya fueron evacuados cerca de 11 impedimentos, aún no arranca la discusión del articulado debido, entre otras cosas, a los problemas para consolidar el quórum en esta época electoral.



El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que confía en que, a más tardar el 20 de junio, día en que termina la actual legislatura, saldrá aprobado el proyecto, incluyendo la conciliación.



“De otra manera y, si es necesario, solicitaremos al Gobierno que convoque a sesiones extraordinarias un día, dos o tres más. Estamos en tiempo, tenemos 18, 19 y 20 de junio, si no se aprueba tendremos los días que sean necesarios para cumplirle al país”, explicó Cepeda.



El congresista también insistió en la urgencia de aprobar el proyecto para “ponerle límites a la JEP” y evitar que siga tomando decisiones como la suspensión de la extradición de ‘Jesús Santrich’.



“A la JEP hay que ponerle límites y linderos y estoy dispuesto a pedir sesiones extras si no se aprueba, porque es un tema de interés nacional”, concluyó Cepeda.



Esta iniciativa establece las reglas de funcionamiento de la JEP, con lo cual contaría con todas las herramientas para operar en su totalidad.