Ley seca busca recuperar carácter sagrado de la Semana Santa: Concejal Ramírez

El concejal Marco Fidel Ramírez dijo en BLU Radio que su propuesta de ley seca para la próxima Semana Santa es recuperar el “carácter solemne” de estos días y además promover la tolerancia.



El cabildante también dijo que la idea también es “reducir a cero” la tasa de homicidios, las riñas y la accidentalidad”.



“Esa no es la motivación fundamental, pero es una motivación importante. Las actividades sagradas en Colombia se nos deterioraron. La mayoría de estas fiestas se perdieron y por qué no recuperamos el carácter solemne de la semana mayor”, afirmó.



El concejal recalcó que no entiende cómo siendo la “moral cristiana la base de nuestra cultura” haya personas creyentes que no puedan celebrar en tranquilidad estos días.

“Esta propuesta es de carácter pacífico y que no pretende imponer mis creencias”, dijo.