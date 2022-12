Liberar a Odín Sánchez, condición inamovible para iniciar diálogos: Restrepo

El exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, recién nombrado jefe de la delegación negociadora de paz del Gobierno con el ELN, aseguró que si no se da la liberación del excongresista Odín Sánchez, no iniciarán los diálogos públicos este jueves 27 de octubre.



“La negociación pública se inauguraría en Quito como está previsto si las condiciones estaban dadas y la condición que se requiere que se dé es que antes del jueves esté devuelto sano y salvo a su hogar el representante Odín Sánchez”, enfatizó.



“Esa es una condición inamovible para que pueda darse el banderazo de partida de conversaciones públicas en Quito”, agregó.



Restrepo dijo que está consciente de la dificultad y las complejidades de esta discusión, teniendo en cuenta la actitud aguerrida y compleja de la guerrilla.



Por otro lado, el jefe negociador con el ELN también anunció que antes del miércoles se darán a conocer los nombres de quienes lo acompañarán en la mesa de negociación por el lado del Gobierno.



Sin embargo, dijo que hasta el momento no se tiene en mente que alguno de los negociadores con las Farc pase a la mesa de diálogos con el ELN.



“Pero sí se mantiene una coordinación muy estrecha y fluida entre el alto comisionado de paz Sergio Jaramillo y algunas personas como Frank Pearl que han estado al frente de las conversaciones con el ELN”, añadió.



Sobre los ciclos de negociación, advirtió que no serán secretos y al final de cada uno se hará público lo acordado.



“Al final de cada ciclo de negociación, cuando se vayan llegando a acuerdos concretos sobre puntos específicos, se divulgarán. No será una negociación cuyas conclusiones estén en secreto o a espaldas de la opinión pública”, finalizó.



La idea es que con prontitud se llegue a un cese bilateral del fuego y hostilidades entre el Gobierno y el ELN.