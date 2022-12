Lider Feliciano Valencia se someterá a juicio indígena tras escándalo en Cauca

El consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, Feliciano Valencia, manifestó que él mismo fue quien pidió a las autoridades indígenas adelantar el juicio para aclarar los hechos que empañan su nombre.



“Las palabras con las que me dirigí a la provocación de esa gente no fueron las más acordes. Este sábado yo inicio con los rituales de armonización, me dirijo para la parte alta de Santander de Quilichao donde están los sitios sagrados y me someto al ritual de empezar a armonizar la palabra”, dijo.



Las autoridades indígenas anunciaron que esperan que el 6 de abril la comisión investigadora tenga todas las pruebas para definir cuándo será el juicio de Valencia, quien aseguró que acatará el fallo.