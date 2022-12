Liliana Rendón anuncia tutela si CD no la avala como candidata a Gobernación

La candidata a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático Liliana Rendón, habló en entrevista con Blu Radio sobre la supuesta pelea con el senador Álvaro Uribe.



Aseguró que, aunque hasta el momento no ha recibido ningún reporte de que el uribismo no le dará el aval para la Gobernación, si llegara a suceder pondría una tutela.



“Yo tengo que poner una tutela, primero que todo, para que me reciban la inscripción, yo me voy a inscribir la próxima semana. Si no me inscriben, tengo que acudir a una tutela, yo no quiero llegar a eso pero el tiempo se me está acabando (…) Yo no estoy poniéndole a ellos una tutela para que me quieran sino para que me devuelva, yo les entregué mi capital político de 20 años, por qué me encerraron, me amarraron”, advirtió.



Aceptó que, si el uribismo no le da el aval, estarían acabando con su capital político, pues ya no tendría tiempo de logar su candidatura por otro medio.



“Si no me lo fuera a dar no me podría hacer este daño de dejarme hasta el final, por qué no me lo dijo hace 3 meses donde yo hubiera podido hacer otra cosa”, enfatizó.



Luego de que la Revista Semana dijera que hay "un divorcio" por venir entre Rendón y Uribe, la política aseguró que hasta el momento no está enterada del tema.



"No he recibido ninguna notificación distinta, como le digo a la gente, yo creo en el (ex) presidente Uribe, si él tuviera una posición diferente, no lo hubiera dejado para semanas antes (…) Uno siente cuando el novio se aleja y cuando se acerca", manifestó Rendón.



Sin embargo, aceptó que actualmente están pasando por dificultades “por la intromisión de un grupo empresarial que dice que a una mujer no le daría jamás apoyo económico, que este no es el momento para una mujer”.