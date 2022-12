Limbo de participación política de Farc es una "emergencia democrática": Comisión

Este miércoles se desarrolló la segunda reunión de la Comisión de Política Criminal Electoral en la que se socializó el documento que fue enviado al Gobierno, a la Corte Constitucional y al Congreso, explicando las dificultades que existen para que los miembros de las Farc puedan hacer política.



Si bien los miembros de las Farc tienen sus condenas suspendidas por cuenta del proceso de paz, aún las tienen inhabilidades como consecuencia de los actos cometidos, pues ese tema no se aclaró en el acto legislativo para la paz.



En el documento de 37 páginas, la Comisión advierte sobre las dificultades que se podrían presentarse en el plano de la inscripción de candidaturas por parte del Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para el inicio del calendario electoral.



Indica, por ejemplo, que en el tema de la suspensión de las condenas no hay claridad de lo que ocurra cuando la Justicia Especial para la Paz –JEP- entre en operación y les imponga una nueva pena.



Le puede interesar: Gobierno tramitará leyes para resolver limbo de participación política de Farc.



"Debe determinarse si esa suspensión culmina con la decisión de la JEP en el marco de sus competencias, lo que conllevaría a que en ese momento se reviva la condena para quien la tenía "suspendida" ya que no se habla de sustitución sino de suspensión y con ello entonces, se generaría inhabilidad”.



En ese sentido, dice la Comisión, que si una persona llegase a ser elegida teniendo una condena suspendida y esta reviviera en la aplicación de la JEP "es preocupante imaginar las consecuencias que se derivan de la aplicación del artículo 134 Constitucional respecto del fenómeno denominado "Silla Vacía", entre otras más que se expondrán con más detalle en el cuerpo de este documento y que esperamos sean resueltos en el seno de sus competencias".



En el documento la Comisión advierte que esto es una "emergencia democrática", pues las inscripciones para el próximo calendario electoral iniciarán el próximo 11 de noviembre y finalizarán el 11 de diciembre.



Por tal razón, le pide a la Corte Constitucional, al Congreso y al Gobierno que solucionen este vacío jurídico en el artículo 20 del acto legislativo para la paz, incluyendo por vía jurídica la suspensión de las inhabilidades.