Liverpool multó al uruguayo Luis Suárez por morder a un jugador del Chelsea

serbio del Chelsea Branislav Ivanovic.

Suárez anunció este lunes en su cuenta de Twitter que pedirá que el dinero de su multa se destine a las víctimas de la tragedia de Hillsborough, de la que el pasado lunes se cumplió 24 años.

"El club me ha multado por mi conducta inaceptable de ayer (domingo). He pedido que donen el dinero al Grupo de Apoyo a las Familias de Hillsborough por el inconveniente que he causado a los seguidores del Liverpool y a Ivanovic", escribió Suárez, de 26 años.

En el empate (2-2) de ambos equipos en Anfield, Suárez mordió el brazo del defensa en un lance del juego de la segunda parte. Kevin Friend, el árbitro del encuentro, no vio el incidente y no lo penalizó.

En la noche del domingo Suárez publicó también en Twitter que había pedido perdón a Ivanovic.

"He hablado con Ivanovic por teléfono para pedirle disculpas directamente. Gracias por aceptarlas", señaló. "Me disculpo con mi entrenador y con todo el mundo del Liverpool por haberles defraudado", añadió.

La Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) ofreció este lunes al jugador ayuda y asesoramiento. Su director ejecutivo, Gordon Taylor, dijo que cuentan con expertos que le podrían orientar para intentar controlar su temperamento, que le ha llevado a protagonizar diversos episodios polémicos durante su carrera.

Brendan Rodgers, el entrenador del Liverpool, cuestionó el comportamiento del jugador, después de que en un primer momento pidiera revisar el vídeo antes de opinar.

Suárez protagonizó una polémica similar en noviembre de 2010 cuando mordió al jugador del PSV Eindhoven Otman Bakkal, por lo que se le impuso la prohibición de jugar siete partidos.

En las dos temporadas que ha disputado en Inglaterra también se ha visto envuelto en varias polémicas.

La más destacada fue la sanción de 8 partidos y 60.000 dólares que recibió en diciembre de 2011 por proferir insultos racistas al francés del Manchester United Patrice Evra.

Afp