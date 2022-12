Llegará un momento en que será imposible hacer tres semestres en 2019: U. Nacional

La mesa entre los estudiantes y el Gobierno volvió a sesionar esta tarde en el día número 54 del paro nacional universitario. Aún sin acercamientos concretos y sin visos de un acuerdo que pueda hacer que los estudiantes regresen a clases, la Universidad Nacional decidió promover un calendario para poder lograr terminar el segundo semestre del 2018 a partir del 21 de enero del 2019.

A este semestre le hacen falta ocho semanas de clases en la Nacional. Pero el vicerrector, Jaime Frankly, asegura que si el paro llega a enero, como han dicho algunos estudiantes de la Unees, “no podrá extenderse el tiempo para hacer tres semestres en el 2019”.

“Queremos regresar en enero para darle continuidad al punto en el que quedaron los programas académicos. Indudablemente si los estudiantes no llegan a acuerdos y van a insistir en el paro, la reprogramación que hemos hecho no se podrá aplicar. Hay que hacer una claridad absolutamente necesaria. Llegará el momento en que es imposible extender el tiempo y será imposible que en el 2019 podamos recuperar lo que está pendiente del 2018 más los dos semestres del 2019. Por ahora la vocación de la universidad es salvar el semestre y no cancelarlo”, dijo el directivo de la universidad.



Dentro del movimiento estudiantil hay algunos jóvenes que promueven que la próxima protesta sea el 6 de diciembre, es decir, el próximo jueves, mientras que otros argumentan que la protesta debe ser el 13 de diciembre junto a las centrales obreras.



A pesar de que la última propuesta del Gobierno fue un aumento de alrededor de $ 36.000 millones adicionales para la base de las universidades durante los próximos cuatro años, los estudiantes dicen que eso es muy poco y ninguna de las partes da su brazo a torcer.



Muchas universidades públicas están esperando la decisión final de la Nacional para fijar la suspensión de las clases, o la cancelación final de los semestres.