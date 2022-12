Llego a la comisión de paz a hacer críticas constructivas: Marta Lucía Ramírez

La excandidata presidencial por el Partido Conservador, una de las grandes críticas del actual proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, explicó en Mañanas BLU, por qué aceptó hacer parte de la comisión asesora para la paz.



“Desde un tuit, enviando mensajes de 140 caracteres no se alcanza a ser suficientemente constructivo, dando aportes, ideas y propuestas que solucionen los impases de este proceso de paz”, manifestó Ramírez.



De tal manera, dijo que integrando la comisión asesora de paz no se unirá al Gobierno Santos sino hará críticas constructivas para darle fortaleza a los diálogos.



“Desde adentro de esa comisión voy a poder realmente mantener la capacidad crítica y hablar con libertad teniendo en cuenta mis posiciones”, agregó.



La exministra de Defensa durante el gobierno Uribe dijo que siempre ha tenido una actitud participativa y celebró que muchas de las cosas que ellas ha exigido a las Farc, con el tiempo se hayan puesto en marcha.



“Tengo una actitud constructiva frente al futuro del país. Todo el tiempo he dicho que estoy de acuerdo con la negociación, pero siempre pedí que hubiera condiciones humanitarias, que acabaran el reclutamiento de menores, que adelantaran el desminado y los atentados terroristas contra la población civil”, explicó.



Finalmente la líder conservadora lamentó que los bombardeos sean suspendidos por un mes, considerando que “es apresurado porque todavía no están dadas las condiciones”.