Llevo 19 años en la Policía y mi sueldo es de $1 millón: patrullero Rozo

El patrullero Rubén Darío Rozo Giraldo, protagonista de varios videos junto a encapuchados vestidos de policías criticando a la Policía Nacional y al Gobierno de Juan Manuel Santos por ser “enemigo de la fuerza pública”, explicó en entrevista con BLU Radio las razones para grabarlos.



Según el patrullero Rozo, no tiene trascendencia que aparezca junto a varios supuestos policías encapuchados sino que lo importante es el mensaje.



“Hay que mirar el contexto, no nos podemos remitir solamente a las imágenes (…) hay un discurso bien fundamentado donde se están ilustrando unas normas que hacen parte del ordenamiento jurídico y reglamentan las prestaciones sociales de los miembros de la Policía”, manifestó.



En ese sentido, dijo que se siente frustrado que, después de llevar 19 años y 7 meses en la Policía Nacional, su sueldo actual sea de un millón 250 mil pesos y finalmente cobra un millón de pesos mensual.



Incluso, aseguró que en las dos últimas décadas ha tenido inconvenientes para poder lograr un ascenso.



“En el problema de ascensos en la Policía, con la inclusión del grado de intendente jefe que antes no existía, puedo decir que quienes conformamos el nivel ejecutivo somos perjudicados. Más de 158 mil hombres conformamos el nivel ejecutivo”, agregó.



Sobre sus compañeros encapuchados, el patrullero Rozo dijo que hubiera preferido que sus compañeros dieran la cara pero que no los recrimina porque en la institución no pueden expresarse libremente.



Este lunes la Policía Nacional emitió un comunicado en el que asegura que el patrullero Rubén Darío Rozo Giraldo, nacido en Tuluá (Valle del Cauca), de 39 años de edad, “ha tenido la oportunidad de participar en siete concursos para escalar jerárquicamente a la condición de mando en el grado de subintendente, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000”.



Aunque, según la Policía, el patrullero “no se ha presentado ni ha manifestado su voluntad de hacerlo”, él le dijo a BLU Radio que no es cierto lo que dice la institución.



Este es el comunicado completo emitido por la Policía Nacional:



Frente a la situación del patrullero Rubén Darío Rozo Giraldo, la Policía Nacional se permite informar que:

1. El uniformado nacido en Tuluá (Valle del Cauca), de 39 años de edad, lleva 19 años y 7 meses de servicio en la Institución.



2. Durante su trayectoria ha tenido la oportunidad de participar en siete concursos para escalar jerárquicamente a la condición de mando en el grado de Subintendente, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1791 de 2000. Sin embargo, el patrullero Rozo Giraldo no se ha presentado ni ha manifestado su voluntad de hacerlo.



3. En su hoja de vida aparece graduado como patrullero en 1998, su primera unidad fue el Departamento de Policía de Casanare hasta 2001, año en el que solicitó traslado a una unidad cercana a su familia, petición a la que accedió la Policía Nacional y lo asignó al Departamento de Policía de Valle del Cauca. Durante 14 años ha trabajado en su región y cerca a sus familiares, exclusivamente en Palmira y Dolores (Valle del Cauca).



4. El Patrullero Rozo Giraldo registra una sanción disciplinaria de 10 días de multa por ausentarse del servicio sin justificación ni excusa alguna.



5. Actualmente el uniformado recibe una prima de retorno a la experiencia, otorgada al nivel ejecutivo por el gobierno del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, que por el tiempo de servicio del patrullero Rozo, corresponde a 17% del sueldo básico. Esta remuneración tiene efectos prestacionales.



6. Respecto al video divulgado en redes sociales en el que aparece el Patrullero Rozo Giraldo, en compañía de varias personas encapuchadas, que portaban uniformes e insignias de la institución, se iniciaron las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes, con el fin de establecer las responsabilidades a las haya lugar, toda vez estos comportamientos irían en contra de los preceptos que rigen a la Policía Nacional, su normatividad y doctrina.



7. En el nivel ejecutivo existía la expectativa de acceder a la asignación de retiro con 20 años de servicio, pero un reciente pronunciamiento del Consejo de Estado, reafirmó la disposición contenida en el artículo 2 del decreto 1858 de 2012, que determina 25 años para recibir dicha asignación.