Lo bueno, lo malo y lo feo del nuevo sistema de salud en Colombia. Debate

las EPS y se los daría a la gerenciadora Mía.

¿Revolcón al sistema actual o maquillaje?

“No es todo lo que se hubiera querido porque no se elimina la integración vertical. No toca la tajada grande que no son los medicamentos sino la hospitalización. Lo más importante es que las EPS no reciban más el dinero”, declaró Héctor Riveros.

“Si se mira la ley se encuentra que las EPS mantienen recursos de administración y recibirán una tajada de la bolsa que impide que no gasten los usuarios. Es un modelo que en su esencia no tiene al paciente como objeto dentro de su función”, afirmó a su vez Aurelio Suárez.