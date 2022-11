Lo importante de actualizar su historia laboral para una pensión de jubilación

El abogado de la Universidad Libre Alexander Sánchez, especialista en derecho laboral y actual director de la firma de abogados Actual Asesores Laborales, pasó por los micrófonos de BLU Al Derecho para explicar la importancia de ir actualizando la información de su historia laboral con miras a optar por una pensión de jubilación.

Primero, explicó lo que se debe entender por historia laboral:

“Historia laboral es como el archivo que tenemos de nuestra historia de trabajo, porque no necesariamente que trabajemos quiere decir que tenemos aportes al sistema de la seguridad social porque nuestros empleadores no nos cotizaron o cotizaron al sistema y el sistema no guardó la información o existieron cotizaciones pero no existió afiliación y eso genera errores”, contó.

En ese sentido, aclaró que es posible corregir la historia laboral y hacer un proceso de validación de aportes y así poder acceder a la pensión de vejez.

Cabe recordar que para pensionarse, en el régimen de prima media necesita edad (57 años mujeres y 62 años hombres) y 1.300 semanas de cotización.

Un ejemplo:

Si una empresa X contrató un trabajador de 1990 a 1995 y el trabajador cuenta con la edad para pensionarse, pero cuando va a Colpensiones a solicitar su pensión, ve que la empresa X no realizó sus aportes.

Allí, el trabajador puede presentar los documentos que acrediten el pago de sus aportes, o si la empresa ya no existe, la Ley 100 ordena que la persona puede pagar por la empresa los aportes y así poderse pensionar.

*Escuche en el audio todos los detalles y asegure su pensión, evitando errores suyos, de su empleador o del sistema.