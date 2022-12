Lo único que Farc me dijeron era que no me iba a pasar nada: policía liberado

zona de frontera entre los municipios de Nariño y Cauca, al sur del país.

López reveló que su secuestro se dio cuando cayó en un retén ilegal en el municipio de Chachagüí, Nariño, “tuve el infortunio de caer en manos de la guerrilla que lo único que me decían era ‘tranquilo que no le va a pasar nada’”.

El auxiliar de la Policía permaneció diez días bajo el poder de las Farc y aseguró que durante ese tiempo permaneció alejado, “a mí no me dijeron por qué me secuestraron, siempre permanecí alejado de los guerrilleros entonces nunca supe las razones”.

Jhon Fredy López fue secuestrado el pasado 10 de octubre en el municipio de Chachagüí, Nariño; tras permanecer retenido por las Farc durante diez días, el auxiliar de la Policía fue entregado a una comisión de la Cruz Roja en buen estado de salud.