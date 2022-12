Los 11 militares capturados por corrupción seguirán recibiendo el 100% del sueldo

Tras la libertad de los 11 militares implicados en una supuesta red de corrupción que falsificaba documentos y realizaban trámites ilícitos para ascensos y cambio de unidades militares, BLU Radio conoció que

estos uniformados seguirán recibiendo el 100% de su sueldo como miembros activos del Ejército.

Le puede interesar:

Los uniformados seguirán recibiendo el dinero porque tienen menos de 15 años en la fuerza así que no pueden ser llamados a calificar servicios, además por no tener medida de aseguramiento no se les puede descontar el 50% del sueldo y porque hasta ahora están vinculados a la investigación y tienen derecho a la presunción de inocencia.

Publicidad

La captura de estos 11 militares y un suboficial, quien fue el único en recibir medida de aseguramiento, se conoció en medio del escándalo en el Ejército que terminó en el retiro del general Jorge Romero, la salida a vacaciones del subcomandante del Ejército, Adelmo Fajardo, y el traslado del comandante de contrainteligencia, general Eduardo Quirós.