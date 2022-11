Los buses eléctricos, el tema de la discordia en la Empresa de Energía de Bogotá

indemnización de más de 800 millones de pesos por los más de 18 años que trabajó en la empresa.

La razón de su salida estaría relacionada con el famoso tema de los vehículos o buses eléctricos que quiere implementar el alcalde Gustavo Petro en Bogotá. Ese proyecto fue llevado a la Empresa de Energía y Trujillo expuso que jurídicamente no era viable y que podía existir riesgo para la empresa. Según él, no era viable porque el objeto social de la Empresa no incluye la movilidad. Así es que dio voto negativo y salió de la nómina de la empresa.

Lo que al final se estaría tratando de hacer es que la Empresa de Energía tenga la mayoría accionaria de un consorcio del que podrían también ser parte los operadores del Sistema integrado de Trasporte Público y operadores de algunas fases de Transmilenio. Esa implementación de los nuevos buses eléctricos se haría por medio de una Alianza Público Privada, dado que este es el modelo por el que se van a hacer varias obras en Bogotá por falta del cupo de endeudamiento que no ha aprobado el Concejo de Bogotá.

Ahora, sobre ese tema de las Alianzas Público Privadas, se dice dentro del Distrito que quien estaría detrás de esas estructuraciones es el abogado Alex Vernot. Sería él quien empiece a dar las directrices sobre esos temas dentro de la administración. Vernot es el abogado que recientemente ha afirmado en algunos medios que es quien le habla al oído al alcalde Petro.