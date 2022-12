Los correos que estudia la Corte para poner límites al aborto

A través de correos electrónicos, a los que solo pueden acceder los nueve magistrados de la Corte Constitucional, se estudia un proyecto sobre los alcances del aborto en Colombia y lo que podría frenar este proceso después de las 24 semanas.

Según pudo conocer en exclusiva el diario El Espectador, el documento no lo tienen los togados de forma física, sino que es estudiado con cautela a través de sus correos personales para evitar filtraciones a los medios de comunicación.

No obstante, el oficio sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), presentado por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger (que tiene varias restricciones como no imprimir, no reenviar, compartir ni mucho menos ser modificado), fue conocido por ese medio impreso.

En el documento, de 199 páginas, se pueden apreciar los puntos de vista de la magistrada que tiene dando de qué hablar a las mujeres que insisten en que la medida sería retroceso en sus derechos.

El oficio cuestiona la decisión tomada por la jueza 36 penal municipal de Bogotá que falló a favor de una mujer de 33 años de interrumpir su embarazo a la semana 26 por recomendaciones de su médico.

En el hecho ocurrido el 20 de diciembre de 2017, la mujer con, exámenes médicos, alegaba que el feto presentaba malformaciones y podría en peligro.

Sin embargo, tres hospitales de la capital del país se negaron a practicarle el aborto pues alegaban su avanzado estado de gestación o que en sus instalaciones no estaban “habilitados para prestar el servicio de feticidio”.

El diario El Espectador señala en su nota que la acción de tutela fue fallada a favor el 5 de enero de 2018 y el aborto se llevó a cabo al día siguiente.

Después de esto, la tutela llegó para revisión a la Corte Constitucional y le tocó por reparto a la magistrada Pardo Schlesinger, cuestionada por varias organizaciones defensoras de mujeres.

Según el documento conocido por ese diario impreso, la magistrada alega que no se protegió la vida del “nasciturus”, sino que, además, le ordenó al Ministerio de Salud que en el menor tiempo posible realice los ajustes normativos necesarios para implementar “los protocolos para la realización de la IVE en embarazos con edad gestacional de 24 o más semanas de gestación”.

En los apartes de la ponencia, que revisan los nueve magistrados, la magistrada Pardo cita que es obligación de las EPS proveer servicios de acompañamiento psicológico a las mujeres embarazadas cuando de los exámenes resulten hallazgos de malformación.

“Las EPS deben garantizar que las personas e instituciones que prestan servicios de salud cumplan con la obligación de comunicar estos resultados con objetividad y sin ninguna clase de valoraciones fundadas en paradigmas de discriminación o rechazo contra personas con discapacidad ni en percepciones de su vida como una carga de sufrimiento”, cita el documento.

También añade que a partir de la semana 24, es decir, después de los cinco o seis meses, no se puede dar muerte inducida del feto y en dado caso de que médicamente se certifique “la inviabilidad del que está por nacer”, dicha valoración solo podrá otorgarse desde la perspectiva científica.

“No se puede calificar la viabilidad del feto desde perspectivas subjetivas, morales, utilitarias y especialmente desde paradigmas y estereotipos que se fundamenten en criterios de discriminación”, dice la magistrada.

“La realización de un feticidio en estos casos resulta redundante, arriesgada para la mujer gestante y contraria a derecho”, advierte la ponencia en poder de El Espectador.

La magistrada alega en el documento que el fallo de tutela de la jueza 36 penal municipal tuvo varios errores pues: “no había claridad sobre la configuración de la causal para practicar la IVE” y “que no estaba en riesgo la vida de la mujer gestante”.

Según El Espectador, la magistrada regaña directamente a la jueza que recepcionó la tutela al indicar que: “Resulta aberrante una orden de feticidio por medida provisional en todos los casos y, particularmente en el analizado (…) peor aún, que la intención de abortar estaba sustentada en razones discriminatorias contra las personas con discapacidad”.

Además, la magistrada Pardo dice que la EPS Compensar, donde se realizó el aborto debe ser condenada, pero no por no haber prestado atención a tiempo a esta mujer que pedía la IVE, sino por no haberla asesorado como correspondía.

El documento aún es analizado con cautela por los nueve magistrados y de fallarse a favor de Pardo, las organizaciones de mujeres aseguran que el limitar las semanas del aborto es “un claro retroceso en sus derechos”.

Si desea leer la nota completa de El Espectador, puede hacerlo aquí:

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/detalles-de-la-ponencia-de-la-corte-constitucional-sobre-el-aborto-articulo-817822