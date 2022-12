Los dos químicos que se estudian para regreso de aspersión aérea de cultivos ilícitos

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó que ya hay un grupo de aviones listos en San José del Guaviare para el regreso de la aspersión aérea contra cultivos ilícitos en el país. Asimismo, el jefe de la cartera reveló cuales son los dos químicos que se analizan para cumplir con los lineamientos dados por la Corte Constitucional.



"El glifosato tiene una gran ventaja, que mata hoja ancha, hoja angosta, gramíneas. Es decir, tiene un gran poder y es sistémico, quiere decir que cuando usted fumiga se va a la raíz. Hay unos más tóxicos. Tal vez otro que puede servir es el Tordón 101", aseguró.



El Gobierno también advirtió que, sobre los aviones que ya están en San José del Guaviare, se están haciendo ajustes sobre las boquillas de fumigación "para que sean de ultra bajo volumen, que permita una gota mucho más fina y que con el viento no se disperse tanto".

Frente a la condena que emitió el Consejo de Estado contra la Nación por el uso de glifosato en una aspersión que se llevó a cabo entre 2008 y 2009 en Guapi, Cauca, el ministro Botero aseguró que hay que determinar cuál fue el perjuicio contra la persona afectada por el uso de ese químico.



El funcionario dejó abierta la posibilidad a que el fallo sea nuevamente objetado.



"Puede caber un recurso de súplica frente a toda la sala, pero eso no quiere decir que las vamos a ejercer, nosotros vamos a revisar porque nosotros no interponemos acciones si no están debidamente sustentadas jurídicamente", sostuvo Botero.



En los primeros cuatro meses del gobierno de Iván Duque la fuerza pública ha logrado erradicar manualmente más de 30 mil hectáreas de cultivos ilícitos en todo el país.

