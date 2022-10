"Los españoles no querían matar a los indios": historiador Jorge Orlando Melo

El historiador Jorge Orlando Melo, autor del libro Historia Mínima de Colombia, se refirió en diálogo con Blu Radio a lo que se ha denominado “catástrofe demográfica”, o la desaparición de millones de indígenas durante el periodo de la conquista en el país.



Según los estudios históricos, cerca de 4 millones de nativos murieron entre 1500 y 1620. Para Melo, en consonancia con el punto de vista de otros académicos como Enrique Serrano, la alta mortandad no fue producto de un plan para ejecutar a la población sino consecuencia de enfermedades transmitidas por los españoles, hambruna y en menor medida, por las confrontaciones violentas.



“En realidad hay estudios muy exactos sobre el tamaño de lo que fue la disminución de la población indígena, pero no se ha dicho que fuera una masacre; los españoles no querían matar a los indios ni mucho menos, en la época se decía que 'el único indio bueno es el vivo, el que puede trabajar' querían que sobrevivieran, pero se les murieron”, señaló Melo.

El historiador precisó que entre 2 y 3 millones de indígenas desaparecieron por enfermedades, mientras que menos de 1 millón murieron en medio de los enfrentamientos con los conquistadores, pues no decidieron someterse.



“En las guerras iniciales hasta 1558 la violencia es muy grande, por ejemplo, los españoles queman los cultivos de los indios, cuando a una población le queman todos sus maíces o sus papas se mueren casi todos de hambre o se enferman. Hay descripciones dramáticas de cómo soltaban 30 o 40 perros contra cientos de guerreros indígenas que no tenían buenas armas”, explicó.

