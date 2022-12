Los guerrilleros que reclama la justicia de Estados Unidos

Cuatro guerrilleros de las Farc, involucrados en los delitos de narcotráfico y tráfico de estupefacientes, requeridos en extradición por Estados Unidos podrían constituirse en un caso parecido al del guerrillero Julio Enrique Moreno, alias ‘Nader’.

La libertad de este guerrillero, amparado en la Justicia Especial para la Paz, tiene enfrentados jurídicamente a los dos países, pues fue el propio embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, recordó que alias 'Nader' es requerido en extradición por el secuestro de un ciudadano estadounidense, y cuestionó que hace dos semanas fuera excarcelado.

BLU Radio conoció que a la fecha la Corte Suprema de Justicia emitió ocho conceptos de extradición favorables que involucran a miembros de las Farc, pero solo se han hechos efectivas cuatro órdenes y los otros están pendientes de apelación, dos de ellos amparados en el acuerdo de paz.

Entre los casos con concepto favorable de extradición, emitidos por la Corte Suprema de Justicia, figuran cuatro efectivos y cuatro pendientes, explicados así:



1. Eduardo Cabrera, alias 'el Cura', del frente 14 de las Farc y hermano del jefe guerrillero alias ‘Fabián Ramírez’, quien es requerido por el delito de tráfico de estupefacientes a Estados Unidos en hechos registrados en 2005-2013. Desde 2015 el Gobierno Nacional suspendió la extradición por el proceso de paz. Alias 'el Cura', según el informe, era capaz de mover hasta 1.500 kilos de coca por mes desde Caquetá hacia otras partes del mundo.



2. Rafael Antonio Garavito García, alias 'el gato', de la red de apoyo de las Farc, por el delito de tráfico de estupefacientes, quien fue capturado en 2013, llegó ante las autoridades neoyorquinas en julio de 2014 y no fue hasta marzo de 2015 cuando fue condenado a 25 años de cárcel.



3. Didier Gerson Galindo Ríos, alias 'chevelin', del frente 10 y 16 de las Farc, solicitado por el delito de tráfico de estupefacientes, fue capturado en mayo del 2011 en Venezuela, en el estado de Carabobo. En 2015 el presidente Juan Manuel Santos autorizó la extradición y negó congelar el proceso bajo el amparo del proceso de paz.



4. José Nomber Zuluaga Otalvaro, alias 'contador', del Bloque Nororiental de las Farc, está requerido por los delitos de tráfico de estupefacientes en hechos registrados entre 2010 a 2014, pero no ha sido extraditado, está pendiente un recurso presentado por la defensa en la que se ampara al acuerdo de paz.



5. Alexei Arroyo,Eulogio Tapiero y Manuel Antonio Márquez; los tres del frente 48 de las Farc, por los delitos de: homicidio agravado, Terrorismo y rebelión. La extradición está frenada por apelación de la defensa que manifiesta se realizó un "falsos juicio de existencia", al considerar que son dos campesinos víctimas de un falso positivo judicial.



6. Osvaldo José López Herrera, del frente 36 de las Farc, por el delito de narcotráfico entre los años 2010 a 2014, y a la fecha no ha sido extraditado.



7. Omaira Rojas Cabrera, alias 'sonia', del frente 14 de las Farc, requerida por los delitos de tráfico de estupefacientes en hechos registrados en 2001, extraditada en 2005, y condenada a 30 años de prisión por estos hechos.



8. Juvenal Ovidio Palmera, alias 'Simón Trinidad', del Estado Mayor de las Farc, por el delito de tráfico de estupefacientes. Ya se encuentra extraditado, con una condena a 60 años de prisión en Estados Unidos.



Otra caso es la acusación que se efectuó́ el 29 de abril de 2005 y compromete la responsabilidad del Estado Mayor de las Farc en la conspiración para infringir las leyes antinarcóticos de los Estados Unidos.



Entre los acusados figuran: Rodrigo Londoño Echeverry, (Timochenko); Luciano Marin Arango, (Iván Marquez); Jorge Torres Victoria, Milton de Jesús Toncel Redondo, Juan Hermilio Cabrera Diaz, Félix Antonio Muñoz Lascarro, (Pastor Alape); Juan Gallo Cubillos, (Carlos Antonio Lozada); José Benito Cabrera,(Fabian Ramirez); Edgar López Gómez,(Pachochino); Noe Suárez Rojas, Erasmo Traslaviña Benavides, Marcelino Trujillo Bustos, Hernán Dario Velásquez Saldarriaga, Martín Cruz Vega, Miguel Angel Pascuas Santos, Abelardo Caicedo Colorado, Rodolfo Restrepo Ruiz y Gustavo González.



En referencia a sentencias condenatorias en Estado Unidos se relacionan las siguientes:



Los datos revelados se encuentran en uno de los informes que ha realizado la dirección de análisis y contexto de la Fiscalía, frente a los delitos cometidos por el grupo guerrillero en el marco del conflicto armado y que serán trasladados a la Justicia Especial para la Paz.