Los Legionarios de Cristo son una cadena de delincuencia organizada: habla víctima de abusos

Al menos 175 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de Legionarios de Cristo entre 1941 y 2019, 60 de ellos por su fundador Marcial Maciel, según un informe interno de la poderosa congregación católica divulgado este sábado.

Los abusos fueron perpetrados por 33 religiosos siendo sacerdotes o diáconos, de acuerdo con el informe elaborado por la "Comisión de casos de abusos de menores del pasado y atención a las personas implicadas" y que abarca desde la fundación de la congregación, en 1941, hasta el 16 de diciembre de este año.

Al respecto, la periodista Ana Lucía Salazar, cuyo caso destapó los abusos de la congregación en México, le dijo a BLU Radio que, siendo muy niña, cuando tenía 8 años, sus padres la llevaron a un colegio de los Legionarios de Cristo en Cancún, en donde el sacerdote Fernando Martínez, director de la institución, abusó de ella.

“Me encontré con muchísima soledad y me la pasaba deambulando por el colegio. Hasta que me empezó a dar por ir a la capilla y ahí comenzó una especie de amistad, por decir así, con el sacerdote porque me decía que por qué estaba siempre solita y triste. Me decía que no me preocupara, que, si no iban a querer, él sí me iba a querer. Me salió muy caro eso”, relató.

Añadió que los abusos se dieron en la capilla del colegio, “en frente de los cristos y de las vírgenes” durante un año, de forma gradual.

“Yo calculo que fue aproximadamente un año, desde que me empezó a pasar hasta que yo hable, en diciembre de 1991”, añadió.

Agregó que una profesora de moral era la cómplice del cura, pues las sacaba a ella, y a otras alumnas, del salón y las llevaba a la capilla para que las violara.

“Este sacerdote elegía a las niñas que iba a violar y le mandaba a pedir a esa señora que nos sacara del salón para que nos llevara a confesión”, añadió.

Agregó que solo un año después, luego de mucho sufrimiento, se atrevió a contarles a sus padres, quienes se quejaron con el obispo de la prelatura de Cancún.

“El obispo les decía: ‘dejen todo en mis manos. No denuncien, no es nada grave, no ha pasado nada. Nos dijo que teníamos que entender que el padre era hombre. Mi papá fue lo encaró y lo alcanzó a golpear a Fernando Martínez y él le dijo que yo estaba malinterpretando todo”, añadió.

Salazar manifestó, que luego de su denuncia, salieron a la luz pública otros casos de niñas víctimas de violación de este sacerdote, que fue calificado como un depredador sexual.

La mujer, hoy de profesión periodista, manifestó que no entiende cómo luego de su caso lo enviaron a un noviciado de la comunidad en Salamanca España.

“Lo mandaron ahí, a un noviciado, con niños menores de edad. Qué sangre de esos tipos. Son unos delincuentes organizados. Me queda claro que lo suyo es una cadena de delincuencia organizada, porque tienen respaldo económico, tienen sustento por parte de los gobiernos, la sociedad los protege como si fueran santos. Es tremendo porque los pagan los platos rotos son los niños”, expresó.

Añadió que no entiende como Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Doctrina de la Fe y luego convertido en el papa Benedicto XVI, decía que no sabía de los abusos cuando eran evidentes las aberraciones que cometió, desde 1940, Macial Maciel, fundador de la comunidad Los Legionarios de Cristo.

Incluso manifestó que la Iglesia nunca hará nada al respecto pues siempre ha evadido enfrentar la situación y fue más allá al afirmar que la canonización de Juan Pablo II, en 2014, se dio rápidamente para evitar que el proceso se viera afectado por las denuncias en contra de Maciel, a quien el papa, hoy santo, nombró como “apóstol de la juventud”.

Escuche aquí la entrevista completa con Ana Lucía Salazar en Mañanas BLU:

