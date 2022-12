Los mexicanos son los que construyen tus edificios: Romeo Santos a Trump

Durante un concierto en Brooklyn, el bachatero Romeo Santos le dejó claro a su público que él no quería meterse en religión o política, para evitar problemas como ha ocurrido en sus polémicos conciertos, pero a los minutos al cantante se le escapó un insulto en inglés contra Donald Trump .

“Mexicanos in the house. I can say something tonight: fuck Donald Trump”, dijo Romeo sobre el escenario mientras los asistentes levantaban sus manos y gritaban en apoyo a su frase.

Además, señaló que el magnate “tiene un problema con los mexicanos, pero ellos construyen tus edificios”…

De esta forma el Rey de la Bachata se unió a la larga lista de artistas y otras personalidades públicas que ha usado su influencia para pedir que se detenga la xenofobia y la discriminación a toda la comunidad inmigrante en general.