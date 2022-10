ser indultados o recibir amnistías.

Publicidad

Además, afirmó que los guerrilleros que no sean considerados máximos responsables de delitos de lesa humanidad podrían recibir principio de oportunidad, con lo que no irían a prisión, pero aclaró que no todos los desmovilizados no pueden hacer política.

“Los que sean condenados por lesa humanidad no pueden hacer política. La constitución establece que no pueden intervenir”, puntualizó.