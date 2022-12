Lucy Osorno, gerente de RTVC, presentará su carta de renuncia este lunes

Juan Manuel Santos, su carta de renuncia irrevocable a la gerencia del Sistema de Medios Públicos Señal Colombia.

“Yo creo que la idea es entregar la carta hoy mismo. A mí no me interesa ya seguir en la gerencia del Sistema de Medios Públicos con este inconveniente, no me parece prudente. Nunca he estado en ningún cargo público ni privado en un sitio donde a uno no lo quieren tener, entonces como profesional seria que soy pues lo que tengo que hacer es presentar mi carta de renuncia”, expresó a Blu Radio.

Osorno viaja este lunes de Cartagena a Bogotá, después de participar en los premios India Catalina.

En entrevista con Mañanas BLU, Osorno denunció que el ministro le pidió la renuncia “un día después de que el ministro solicitó que contratara un abogado amigo de él para armar unos pliegos de licitación y yo le dije que ya teníamos los cupos asignados parar sacar a feliz término el proyecto”.

El abogado Gustavo Adolfo Cala fue el hombre que sugirió el ministro Molano, quien pedía un pago de más de 15 millones de pesos para realizar una asesoría en la licitación, según Osorno.

“Lo que a mí no me parece es que me presione este señor para que yo contrate este abogado cuando no estoy de acuerdo, simplemente le dije que no, porque entre otras cosas, estaba con unas expectativas económicas muy altas”, señaló Osorno en la entrevista de la mañana de este lunes con Mañanas BLU.