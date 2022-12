Lufthansa afirma desconocer motivos que llevaron al piloto a estrellar el avión

El presidente de la aerolínea Lufthansa, Carsten Spohr, dijo hoy que la compañía desconoce los motivos que llevaron al copiloto a provocar de forma consciente el descenso del avión en el que iban 150 personas, y estrellarlo.



Spohr afirmó que la compañía está "consternada" tras conocer la grabación de la caja negra del avión siniestrado de su filial Germanwings y dijo que "lo que ha ocurrido era inimaginable".



"Ni en nuestros peores sueños hubiéramos podido imaginar algo así", dijo el presidente de Lufthansa, que aseguró que la aerolínea selecciona el personal con mucho cuidado.



Spohr mostró absoluta confianza en sus pilotos y en los criterios de selección que tiene la mayor aerolínea de Alemania, y calificó lo ocurrido como "el acontecimiento más horrible en la historia de nuestra compañía".



El presidente de Lufthansa añadió que no hay manera de prevenir un accidente así y explicó que el copiloto había superado las pruebas médicas que se realizan una vez al año, pero que tras la formación de los pilotos no se realizan pruebas psicológicas explícitas.



Spohr hizo hincapié en que los estándares de seguridad de Lufthansa son elevados y que volar es el medio de transporte más seguro.



Añadió que no hay manera de prevenir un accidente así y lamentó mucho lo que ha ocurrido.



Spohr también dijo que en caso de que un piloto pierda el conocimiento existe en la compañía un código propio y una señal. Si una vez activada, no hay respuesta, se abre la puerta de la cabina.



El copiloto del avión de Germanwings que presuntamente estrelló el Airbus A320 en los Alpes franceses se llamaba Andreas Lubitz, un joven nacido en la pequeña localidad de Montabaur, en el estado federado de Renania-Palatinado, en el oeste de Alemania.



El copiloto, de 28 años, tenía una experiencia de 630 horas de vuelo y había comenzado a trabajar en Germanwings en septiembre de 2013.



Según el presidente de Lufthansa, en su formación se produjo una interrupción hace años, pero sostuvo que "era cien por cien apto para el vuelo, sin ningún tipo de peculiaridad".



EFE





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Dos personas heridas y varias casas afectadas fue el saldo de la explosión de un artefacto en el barrio San Javier de Medellín.

-Las autoridades descubrieron una red que se dedicaba a comercializar medicamentos para enfermedades graves como el sida o el cáncer, en el departamento de Norte de Santander.

-Las Farc hicieron un nuevo llamado al Gobierno para que elimine las trabas jurídicas que impiden el buen desarrollo de la paz.

-Ahora vamos a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde hay expectativa en torno a la asistencia o no del magistrado Jorge Pretelt, quien está citado hoy para rendir indagatoria.

-Avanza la grabación de la rendición de cuentas de la Corte Constitucional que tiene como propósito limpiar la imagen del alto tribunal.

-En cuatro hospitales de Santander son atendidos los 14 pasajeros heridos del accidente de un bus de la empresa Berlinas, en la vía Bogotá - Bucaramanga, que dejó otras cuatro personas muertas.

-Comienza a normalizarse a esta hora el paso de vehículos entre Cali y Popayán después de un accidente de tránsito en la vía Panamericana.

- 18 personas continúan hospitalizadas tras el grave accidente de tránsito de las últimas horas en la avenida Circunvalar con calle 88 en Bogotá.

-Diez armas de fuego que estaban bajo custodia en el edificio donde funcionan los juzgados de Barranquilla fueron robadas en las últimas horas.

-Se reanuda la mesa de interlocución y acuerdo entre campesinos del Catatumbo y el gobierno nacional, tras 10 meses de suspensión de los diálogos.

-La Contraloría advirtió que varias obras que se iban a financiar con regalías se verán afectadas, por la caída de los precios internacionales del petróleo.

-Angelino Garzón insistió en su llamado a la Procuraduría para que haga acompañamiento a la tutela con la que busca ser candidato a la alcaldía de Bogotá o Cali.

-En el norte de Bogotá permanecen los trancones por los cambios que ha habido en la circulación de la carrera 11.

-Las autoridades capturaron a un hombre que además de robar celulares, amenazaba a sus víctimas para obtener las claves de acceso al aparato y acceder a la información.

-El incendio en una bodega de químicos generó pánico en una zona residencial de Santa Marta.

-Hay alerta a esta hora en Estados Unidos por varios tornados en el Estado de Oklahoma que han dejado un muerto y al menos 15 heridos.

-En Venezuela avanzan las investigaciones relacionadas con las denuncias sobre lavado de dinero de funcionarios venezolanos en el banco de Andorra.