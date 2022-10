Luis Montilla “no ha huido ni huirá”: abogado Jairo Herrera

la orden de captura que dictó la Fiscalía a su cliente.

Herrera aseguró que no lo han notificado por la orden de captura, que su cliente no ha huido “ni huirá” y que simplemente no se ha presentado porque la Fiscalía no trabaja los domingos.

Agregó que Montilla “no tenía la facultad de desproteger a Luis Carlos Galán en Soacha la noche que asesinaron al candidato presidencial”, aunque afirmó que sí se movió del municipio el comando de Policía encargado de custodiarlo.

“Una medida de aseguramiento no es ni una acusación ni una condena”, concluyó.

La fiscalía reabrió el caso del magnicidio del ex candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento, al dictar orden de captura en contra del entonces comandante de la policía de Soacha, mayor retirado Luis Felipe Montilla Barbosa y contra Manuel Antonio González ex funcionario del DAS.