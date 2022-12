Luis Pérez confirma que Cambio Radical le dará aval a Gobernación de Antioquia

El exalcalde de Medellín Luis Pérez, confirmó en Mañanas BLU que Cambio Radical le dará el aval para aspirar a la Gobernación de Antioquia.



“El Partido Liberal ya me entregó su aval hace casi tres semanas y me van a entregar el aval de Cambio Radical”, dijo. (Lea también: Carlos Fernando Galán tendría decidido dejar Cambio Radical por polémicos avales )



El candidato aseguró que no tiene un interlocutor en las huestes dirigidas por Carlos Fernando Galán y que el aval lo que hace es oficializar un trabajo que se ha venido haciendo desde tiempo atrás.



Agregó que no conoce el organigrama de los avales que el partido está dando a nivel nacional, en referencia a la polémica por el aval otorgado por Cambio Radical a Oneida Pinto, señalada de ser la heredera de Francisco ‘Kiko’ Gómez en La Guajira. (Lea también: Cambio Radical dice que aval a ‘heredera’ de ‘Kiko’ Gómez fue dado sin consultar )



Sobre los señalamientos en su contra, Pérez dijo que es un líder popular que ha luchado por la gente más humilde y que “ser líder popular en Colombia es sospechoso”.



“La Fiscalía investigó y absolvió definitivamente a Luis Pérez; dijo que Luis Pérez es un hombre decente, un hombre de bien, honorable”, señaló. (Lea también: Representante Char ratifica que hay aval de Cambio Radical para Oneida Pinto )



Pérez fue investigado por supuestas relaciones con grupos ilegales.