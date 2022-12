Machado dice si es detenida será la muestra final de "dictadura" venezolana

magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en el que fue implicada por la cúpula del chavismo.

Publicidad

"Para mí ha quedado más evidente que nunca que no hay ningún elemento que puedan utilizar para inculparme de delito alguno", dijo Machado en declaraciones a la prensa después de declarar en un tribunal en Caracas por más de ocho horas.

"Es evidente que estoy siendo objeto de investigación. Mi teléfono, mi correo, todas mis comunicaciones han sido infiltradas. Aún así no he tenido el derecho más elemental, que es el derecho a la defensa. Se me negó entrar con un abogado y se me negó ver el expediente", denunció la política a las afueras del recinto, fuertemente custodiado por una centena de efectivos militares.

Publicidad

Varias decenas de simpatizantes de Machado se habían acercado al lugar para darle su apoyo.

Publicidad

A principios de junio, la dirigencia del chavismo acusó a Machado y otros políticos de oposición de planear un magnicidio contra Maduro presentando una serie de correos electrónicos como pruebas, razón por la que este lunes fue interrogada en calidad de testigo.

Machado, quien catalogó como "grotesca y falsa" esta investigación, llegó al tribunal pasadas las 09H00 locales (13H30 GMT) acompañada por Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, con quien promovió desde febrero la estrategia "La Salida", que busca la renuncia de Maduro con protestas callejeras.

Publicidad

De acuerdo con la denuncia, el ataque contra Maduro, en el que también estaría involucrado el embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, ocurriría en el marco de las protestas opositoras desatadas en febrero pasado en Venezuela y que han dejado un saldo de 42 muertos.

Publicidad

El presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo el domingo en una entrevista televisada que en las próximas horas presentará nuevas pruebas del plan magnicida.

Junto a Machado, destituida de su cargo como diputada en marzo, otros tres opositores fueron involucrados en el plan, entre ellos Diego Arria, un diplomático y político que fue director del Banco Interamericano de Desarrollo.

Publicidad

La Fiscalía anunció la semana pasada que solicitará a Interpol la captura de Arria y otros opositores acusados en el plan magnicida, al no acudir a declarar por haber salido de Venezuela.

Publicidad

AFP.