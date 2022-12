Madre de niño que se ahogó en vacaciones recreativas de Bomberos pide justicia

La madre del niño de 7 años que se ahogó en el vacacional de bomberitos, en la localidad de Kennedy, interpuso ya una denuncia final ante las autoridades por lo ocurrido; dice ella que había advertido a quienes los cuidaban que el niño no sabía nadar (Lea también: En 50 años de ‘bomberitos’ es la primera vez que nos pasa: Bomberos de Bogotá )



Sandra Milena Rizo, la madre del niño de 7 años que se ahogó en una piscina de la estación de bomberos de Kennedy mientras recibía un curso vacacional de ‘bomberitos’ aseguró que llenó un formulario y que le informó al Cuerpo Oficial de Bomberos que su hijo no sabía nadar y por eso el menor era de especial cuidado.



“Hablé directamente con el encargado, el coordinador general del curso e inclusive me hicieron diligenciar una serie de formularios. Era un niño de 7 años que no mide las consecuencias, así hubiera sabido nadar”, expresó (Lea también: Niño murió ahogado en actividad de vacaciones recreativas de Bomberos de Bogotá )



Sandra Milena pide justicia y asegura que es necesario que se aclare inmediatamente qué pasó con su hijo y se determinen los responsables de su muerte.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Este miércoles será un día clave en la Corte Suprema de Justicia para la situación jurídica del coronel Alfonso Plazas Vega, donde se definirá si se ratifica o no la condena en su contra por la retoma al Palacio de Justicia en 1985.



-Hay polémica en la región del Huila porque ya inició el llenado de la represa de El Quimbo, una de las megaconstrucciones más polémicas de los últimos años.



-Fue aplazado el interrogatorio al general Ricardo Andrés Bernal, que se iba a convertir en la primera diligencia de una seguidilla de altos oficiales vinculados con falsos positivos.



-Víctimas lamentaron la condena que recibió el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en Estados Unidos, porque estaría a 4 años de salir de la cárcel y aún no ha reparado a sus víctimas.



-Familiares del contratista de la empresa Gases de Occidente, secuestrado por ELN en el norte del departamento del Valle de Cauca, dijeron que no es ingeniero y que cuentan con dinero para pagar por su liberación.



-Otro hecho de agresión contra un agente de tránsito se registró en Medellín. La Fiscalía advirtió que hasta la fecha ha recibido 19 denuncias por estos casos.



-Cinco máquinas de bomberos fueron necesarias para atender un incendio que se presentó en un colegio en la población de Soledad en el Atlántico.



-El gobernador de Norte de Santander pidió a las autoridades implementar otras estrategias para evitar que se sigan presentando acciones violentas como la ocurrió este martes en Tibú que dejó un policía y un civil muertos.



-Sigue aumentando el número de familias damnificadas por el desbordamiento de varias quebradas en límites entre los santanderes.



-Desde este miércoles y de manera indefinida se abrirán las mesas de diálogos ciudadanos en Cartagena. El propósito es pactar procesos de no agresión entre grupos que rivalizan en la Heroica.



-Crece la emergencia en la península del Sinaí tras el atentado suicida de una célula del Estado Islámico que dejó cerca de 50 militares muertos.



-Siguen llegando a Venezuela influyentes políticos estadounidenses para lo que sería un proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Barack Obama.



-Luego de la victoria ante Paraguay que aseguró el paso a la selección de Argentina a la final de la Copa América de Chile, Sergio el ‘Kun’ Agüero se refirió a la intensidad con la que van a jugar el partido definitivo frente al anfitrión del torneo.



-Rafael Pardo hará oficial su inscripción ante la Registraduría como candidato a la Alcaldía de Bogotá.



-Habrá audiencia pública para conocer el futuro del funcionamiento de la segunda pista del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los habitantes de Fontibón se oponen a que funcione las 24 horas.