Madre denuncia que padre de su hijo se niega a devolverlo tras visita en EE.UU.

La madre de un niño de 6 años, acudió a las autoridades para que le devuelvan a su hijo que viajó a Estados Unidos a encontrarse con el papá, y ahora el hombre no lo quiere devolver.



La mujer asegura que se encuentra separada de su esposo y que el pasado diciembre firmó un permiso para que su hijo de 6 años viajara a Estados Unidos.



Sin embargo, según manifestó el hombre envió un correo electrónico afirmando que no lo devolvería.



La mujer manifestó que está acudiendo a las autoridades para que le den una respuesta dado que es ella quien tiene la custodia del menor.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Habitantes de un corregimiento de Cartagena bloquean una de las vías de acceso a la ciudad, por supuestos incumplimientos del Gobierno en un proyecto de vivienda.



-Se entregó alias ‘El Enano’, quien, según las autoridades, sería el segundo autor material de la masacre de los 4 niños Vanegas Grimaldo, en Florencia, Caquetá.



-El presidente Juan Manuel Santos sancionará hoy la Ley Estatutaria de Salud, con la cual se busca darle al servicio la calidad de derecho fundamental para que a ningún ciudadano se le pueda negar la atención.



-El próximo miércoles, el conjuez designado por la Corte Constitucional podría tomar una decisión en torno a si avala o no la adopción para parejas del mismo sexo, tras analizar los diferentes conceptos entregados por las principales universidades del país.



-En las próximas horas, se llevará a cabo un consejo extraordinario de seguridad en Quibdó ante el anuncio de paro minero a partir del próximo miércoles.



-Los familiares del niño de 2 años que fue atropellado por un vehículo oficial en Cali, insisten en que el concejal José Uriel Rojas iba a bordo del vehículo que acabó con la vida del menor.



-Al menos 7 personas resultaron heridas en medio de un ataque suicida contra un cuartel de la misión de las Naciones Unidas en Mali, donde un hombre con explosivos se detonó cuando se encontraba cerca a los guardias de la zona.



-El Ejército de Ucrania asegura que está cumpliendo con el alto al fuego que inició hace un día y que ya deja 5 soldados ucranianos muertos.



-Esta semana iniciará en el Congreso la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.



-Autoridades del Valle del Cauca aseguran que están dadas las condiciones para que indígenas desplazados que se encuentran en Buenaventura retornen a sus lugares de origen en el Chocó.