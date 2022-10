Madre venezolana ofreció regalar a sus hijas a colombiana residente en Cúcuta

El hecho ocurrió en la Terminal de Transportes de Cúcuta, cuando una mujer indígena de origen venezolano se ofreció a reglar a sus hijas, la mayor de tan solo cuatro años y la menor de cuatro meses, argumentando que no tenía los recursos necesarios para el debido sostenimiento de las niñas.



Las menores fueron ofrecidas a una mujer colombiana identificada con el nombre de Gladys García, quien explicó al respecto la situación.



“Ella me dice te estoy regalando las dos niñas, yo le dije y por qué las está regalando, a lo que me responde porque no tenía ni comida ni plata”, Dijo García.



La Policía Nacional intervino en el caso quitando de la posesión de la mujer a su otra hija de 4 meses, quien se encontraba en muy malas condiciones de salud, al igual, que la menor regalada a la mujer colombiana fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Las autoridades esperan hacer el debido proceso de restablecimiento de derechos de las menores, mientras contactan a la madre en Venezuela para analizar su situación y tomar las debidas situaciones del caso.