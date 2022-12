Madrid no retirará valla sobre serie 'Narcos' pese a solicitud de Colombia

Rita Maestre, la portavoz de la Alcaldía de Madrid, respondió a la solicitud del Gobierno colombiano, que había pedido el retiro de la valla sobre la serie de Netflix 'Narcos', basada en la historia de Pablo Escobar.



España respondió que no retirará la valla y dice que, en este caso, “como en todos los casos de publicidad exterior, el ayuntamiento no revisa el contenido”.



“Se hace un procedimiento en el que el interesado hace una declaración responsable, por lo tanto, no hay ninguna revisión del contenido. Evaluado el contenido, entendemos que no incumple la norma y eso es lo que le vamos a trasladar al señor embajador, aunque existen instancias en las que puede exponer su queja”, agregó el ayuntamiento de Madrid.



Además, también se pronunció la presidenta de la comisión mixta (Congreso y Senado) para el estudio del problema de las drogas, Carmen Quintanilla.



Ella también pidió el retiro inmediato de la valla sobre 'Narcos', porque considera que un narco, en este caso Pablo Escobar, no puede anunciar la Navidad.