Maduro denuncia guerra psicológica por titular de periódico venezolano

sobre un supuesto caso de escasez de gasolina en Caracas y que, según investigaciones de la fiscalía general, es falso.

Maduro mostró la portada de este jueves del Diario 2001 en la que se lee una noticia titulada "La gasolina la echan con gotero" y en la que se consigna que, de acuerdo con testimonios de usuarios, que el combustible de 91 octanos estaría escaseando en un sector de la ciudad y que los automovilistas hacen hasta dos horas para cargar su tanque.

Por su parte, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, aseguró que ya se investigó este caso y que no se encontraron elementos para sostener esta versión. "Esto no es cierto, yo recorrí las seis bombas de gasolina y hay combustible, y no hay colas", sostuvo la fiscal en declaraciones a la prensa este jueves.

Con Afp.