del capitalismo contra la economía de su país en crisis, para concentrarse en un tema más mediático: la imitación que le hacen en La Isla Presidencial.

Publicidad

“Me molestan mucho con la frase que digo, ‘Qué bonito, qué bonito’, pero no es la cara mía ni los bigotes ni la voz, me ponen muy bruto y muy gordo, yo no soy así”, aseguró el presidente sobre la serie animada que circula por Internet.