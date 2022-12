Maduro ya no “llamará Chuky” a sus detractores, promete moderar su lenguaje

Nicolás Maduro , presidente de Venezuela, prometió este jueves moderar su lenguaje para colaborar a que se produzca un diálogo con los sectores políticos del país.

“A partir de hoy me comprometo a hablar bajito. Que no les diga Chuky, está bien. No va a haber más palabras de ese tipo. Más nunca les digo “Chuky Lucky. Está bien, de verdad me comprometo (…) Y voy a cumplir”, dijo en alusión a la oposición, en el lazamiento de la Misión Transporte en el estado Vargas.

La decisión de Maduro se da luego de una recomendación de cancilleres la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se encuentra en Venezuela ha registrado la disposición al diálogo de todos los sectores.