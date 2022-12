Maestros mexicanos mantienen paro indefinido

Los miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en el estado de Oaxaca acordaron mantener el paro indefinido de labores y reforzar el plantón que tienen en la capital mexicana con alrededor de 56.000 maestros.



En una asamblea los docentes también decidieron en las últimas horas reforzar el plantón en el Zócalo de la capital de Oaxaca con los demás integrantes del sindicato en Oaxaca, unos 24.000, en rechazo a la decisión del Gobierno de reactivar el proceso de evaluación a los maestros. (Lea también: Padres de los 43 estudiantes desaparecidos en México destruyen urnas electorales )



El Gobierno anunció el 29 de mayo pasado la suspensión del calendario de evaluación docente, pero el lunes anunció su reactivación tras considerar superados los elementos "técnicos y políticos" que llevaron a tomar esa decisión.



El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, explicó que en términos políticos, el objetivo era "mantener una extrema prudencia para no vulnerar el desarrollo de un proceso electoral trascendente para el país", basado en "las leyes electorales y no en el capricho, y que ha dado sus resultados".



Aseguró que "no hay modificación a los calendarios", tampoco "suplantación de facultades del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) ni detención de la reforma (educativa)".



Los docentes viajarán este martes a la capital mexicana en caravanas motorizadas para llevar cabo el miércoles una gran movilización que partirá de la Cámara de Diputados y concluirá en el Monumento a la Revolución, donde se instalarán en plantón. (Lea también: Con elecciones intermedias, México toma la temperatura al descontento social )



En tanto, en la ciudad de Oaxaca, capital del estado homónimo, la marcha partirá del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) hacia el Zócalo.



El alcalde de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que ya tienen "los operativos previstos" para la movilización de mañana y que ahora el Gobierno capitalino está en comunicación con las autoridades federales, ya que es un tema que les compete a ellos.



La sección 22 de la CNTE emplazó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, a instalar una nueva mesa de negociación para atender las demandas del magisterio, entre las que se encuentra la derogación de la reforma educativa promulgada en 2013.



Del mismo modo, exigen la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de maestros por los hechos violentos del 7 de junio durante la jornada electoral, en la que quemaron urnas y boletas electorales. (Lea también: Hallan muerto a diputado Miguel Ángel Luna en México )



La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvo el domingo a 88 docentes, de los cuales 55 ya fueron liberados, pero de los demás se desconoce su situación jurídica.



Isaac Torres Carmona, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), dijo hoy que ninguna instancia del Gobierno estatal o federal ha dado información sobre el lugar en el que se encuentran.



Sobre los liberados, denunció que estuvieron retenidos por más tiempo de lo que establece la ley, por lo que sus derechos humanos fueron violados.



Los miembros de la CNTE iniciaron la semana pasada un paro indefinido que afecta a más de seis millones de alumnos en los estados donde tiene mayor presencia, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, los más pobres del país. (Lea también: Peña Nieto no sabe cómo enfrentar la epidemia de inseguridad en México: analista )



Además, impulsaron acciones para boicotear las elecciones del domingo, a fin de presionar al Gobierno para que respondiera a sus demandas.



EFE