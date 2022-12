Maestros y trabajadores de salud marchan por garantías laborales

pidiendo mayores garantías laborales. Desde el gobierno piden garantizar el derecho a clase para los estudiantes.



Según Héctor Alves, presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores las marchas iniciarán desde las 7 a.m. y se concentrarán en las principales capitales del país.



“Reclamamos que en el Plan Nacional de Desarrollo permita la vinculación en planta de los trabajadores de la salud a los hospitales públicos del país”, indicó el líder sindical.



Entretanto, los maestros de Fecode manifestaron que el Gobierno ha incumplido con los acuerdos pactados en 2014 cuando realizaron paro nacional.



Frente a esto, la ministra de Educación, Gina Parody, aseguró que tienen derecho a marchar pero que no deben afectar el servicio de educación, y añadió que “Colombia es un país donde no tenemos muchas horas de clase (en colegios) y cada vez que se ausenta el corazón de la educación, que son los maestros, tenemos menos horas de estudio para nuestros niños”.



Se espera que a las manifestaciones se unan la USO, ADE y Asonal.