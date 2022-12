Magistrado Mauricio González ampliará declaración por escándalo de Fidupetrol

Pese a que el magistrado Mauricio González ya había rendido su versión en calidad de testigo, para este jueves está citado nuevamente en la Comisión de Acusación de la Cámara para que amplíe su declaración en los hechos que involucran a la Corte Constitucional en un escándalo de corrupción.

Publicidad

Esto fue cuestionado por el abogado Abelardo de la Espriella, defensor del magistrado Jorge Pretelt.

“El doctor Mauricio González el día jueves señaló que el doctor Rodrigo Escobar, expresidente de la Corte Constitucional, no había intervenido en este tema y que había escuchado que tenía un tema profesional. Ya hoy está pidiendo ampliación para señalar lo que señaló a algún medio de comunicación; que efectivamente el doctor Rodrigo Escobar lo había abordado A mí me parece que no es serio, sobre todo tratándose de magistrados de altas cortes, es decir uno viene a una instancia judicial, dice lo que le consta y lo ratifica, pero no está cada tres días cambiando su versión”, indicó.

Publicidad

Para este jueves también en calidad de testigo está citado el magistrado Jorge Iván Palacio.