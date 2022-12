Magistrados no pueden vivir en una torre de marfil: Alejandro Linares

Alejandro Linares, el candidato a magistrado a la Corte Constitucional que armó una polémica por decir que “un tinto no se le niega a nadie”, dijo en Mañanas BLU que esa afirmación la hizo de manera coloquial para expresar que los magistrados del tribunal no pueden “vivir en una torre de marfil, sino que tienen escuchar a los otros poderes públicos”.



“En esa medida dije que un tinto no se le negaba a nadie, pero también estuve de acuerdo con mis compañeros de terna en el sentido de que el cabildeo en las altas cortes tiene que ser reglamentado”, explicó. (Vea también: Santos oficializa terna para reemplazar a Mauricio González en C. Constitucional ).



En ese sentido manifestó que es muy importante eventualmente poderse reunir con un ministro o con consejero.



“Eso se puede reglamentar vía audiencias públicas u otro mecanismo procesal adecuado para el efecto”, dijo.



Agregó que su punto de vista es que los jueces tienen que conocer de cerca la realidad y las implicaciones que tienen sus sentencias y una forma de hacerlo es reuniéndose con los expertos “para ilustrar el mejor criterio de la Corte”.