Mamá de menor indígena fallecida por explosivos narró cómo sucedieron los hechos

BLU Radio habló en exclusiva con la mamá de la pequeña que murió por un explosivo, quien contó detalles de los que sucedió.

Isabel Calzamo, madre de la menor de la comunidad indígena Embera, de 6 años de edad que el pasado 28 de noviembre perdió la vida tras la explosión de un artefacto explosivo en cercanías del rio Evarí, corregimiento de Virudó, Chocó, en entrevista exclusiva con BLU Radio relató el momento en el que la menor manipula el artefacto, pensando que se trataba de un juguete.

“El sábado, a las seis de la mañana camino hacia la casa, y mientras cruzábamos el río, la niña se salió a la playa para caminar. A mitad de la playa yo veo que ella se agacha y recoge una cosa redonda y me dice: ‘mamá, mira este juguete tan bonito que encontré’ pero yo no conocía eso, yo no sabía eso que era eso.

Yo creí que era un juguete de verdad. Cuando yo quise embarcar la niña en la cabecera de la playa porque ya iba a seguir mi camino, veo que la niña levantó una cosa por sacar una bola que tenía adelante el juguete, a lo que ella la levantó fue que eso exploto.

Ahí fue que ocurrió el accidente donde murió ella y también dañó toda nuestra lancha. Ese supuesto juguete era de color gris”, aseguró la madre la menor indígena.

Por su parte, el personero municipal del Bajo Baudó, Ledy Óscar Córdoba, atribuyó estos hechos a la guerrilla del ELN.“Según relata la madre de la menor, iba caminando por la playa, por la orilla del río.

En eso la niña le dice a la mamá que se encontró una cosa. La señora dice que la miro y que parecía como una pelota. Más adelante ella se acerca a la orilla del río, sube a la menor a la canoa y en ese momento cuando la niña golpea el elemento, explota.

Todo parece indicar que pertenecía a los guerrilleros del ELN, por la información que se tiene, el grupo armado ilegal es el que hace presencia en esa zona”, añadió.

Finalmente, la directora del ICBF, Cristina Plazas aseguró no tener conocimiento del caso, mientras que la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado lamentó y repudió lo sucedido e hizo un llamado a las autoridades para que se desplieguen todos los planes y programas necesarios para prevenir la vulneración a los derechos de los niños en el país.