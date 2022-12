Manchester United y Arsenal se enfrentan en cuartos de final de FA Cup

Manchester United - Arsenal es el duelo destacado de los cuartos de final de la FA Cup inglesa que se disputan de sábado a lunes, mientras que el Bradford, tercera categoría, quiere hacer historia ante el Reading (2ª).



Separados en Premier League por solo un punto, Arsenal (3º con 54 puntos) y Manchester United (4º con 53) cerrarán este lunes los cuartos de final de histórica competición de fútbol.



Los Gunners se muestran confiados en sacar algo positivo de Old Trafford pese a perder en noviembre ante el United en casa (2-1).



"Estamos confiados. Vamos a Manchester para clasificarnos. En este momento, estamos jugando bien fuera de casa, todo está en nuestras manos", declaró el técnico francés Arsene Wenger, muy criticado tras la derrota en Champions ante el Mónaco (3-1), en rueda de prensa.



Los vigentes campeones no podrán contar con el defensa brasileño Gabriel Paulista, recién llegado del Villarreal, a causa de una lesión muscular. Sí se espera que retorne el central alemán Per Mertesacker y el portero polaco Wojciech Szczesny.



El delantero francés Olivier Giroud, objeto de las iras londinenses tras su errático partido ante el Mónaco, lleva tres goles en los tres últimos duelos como titular y se perfila como la segunda gran amenaza del Arsenal tras el chileno Alexis Sánchez.



El United, que venció el miércoles al Newcastle (1-0), llega en buen momento tras solo perder un partido (Swansea 2-1) de los últimos siete que ha disputado en liga.



El conjunto del holandés Louis Van Gaal, que no ha disputado este año ninguna competición europea y ve algo lejos el título de liga, espera dar una alegría a sus aficionados consiguiendo una FA Cup que se les resiste desde hace once años (2004).



"No hemos estado en la final desde hace años (2007 contra Chelsea), queremos ganar este partido y seguir avanzando", explicó el capitán de los Diablos Rojos, Wayne Rooney, en la página web del club.



AFP