Manual fue publicado sin autorización: Ministerio de Educación

A través de un comunicado el Ministerio de Educación reafirmaron que desde el Gobierno Nacional no se ha implementado ni promovido la ‘ideología de género, tema que ha causado polémica por unas cartillas diseñadas por Naciones Unidas y que estaban dirigidas a docentes y rectores.



En uno de sus puntos, el Ministerio señala que el documento fue publicado por Fondo de Población de las Naciones Unidas sin su autorización y ratifica que no será implementado.



También asegura que respeta el derecho de la familia a educar a sus hijos y que no está promoviendo manuales de convivencia diferentes a los que deben crear las propias instituciones con la ayuda de la comunidad educativa.



Este es el texto emitido por el Ministerio



El Ministerio de Educación Nacional se permite reiterar que:



1. Ni el Ministerio de Educación, ni el Gobierno nacional han implementado ni han promovido ni promoverán la llamada "ideología de género".



2. El documento del Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre ambientes escolares fue publicado en las páginas web de las Naciones Unidas para su discusión, sin la autorización del Ministerio, como lo ha reconocido en comunicado público dicha organización. Ese documento no será autorizado.



3. El Ministerio de Educación Nacional está obligado a acatar los fallos de la Corte Constitucional y a cumplir con su deber de combatir la violencia, la discriminación de cualquier tipo y el matoneo de nuestros niños y niñas.



4. El Ministerio de Educación Nacional no ha impuesto ni puede imponer manuales de convivencia a las instituciones educativas. Los colegios son autónomos en la elaboración de los mismos, con la participación de rectores, docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad educativa en general.



5. El Ministerio de Educación Nacional insiste en que son los padres de familia quienes tienen en sus manos la formación en creencias, valores y principios de los niños, niñas y jóvenes en Colombia.



6. El Ministerio de Educación Nacional reconoce el respeto por la diferencia, la protección de los derechos de todos los colombianos, la convivencia y la búsqueda de la paz, como valores fundamentales de nuestra constitución, y son guía y norte de todas nuestras actuaciones y decisiones.



7. El Ministerio de Educación Nacional hace un llamado a que las discusiones sobre temas trascendentales como la educación de nuestros niños se haga en el marco del respeto, el diálogo y sin violencia de ninguna naturaleza.



