Maradona fue escogido por su sentido de la familia: director IDRD

Aldo Cadena, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, dijo en Mañanas BLU que los gastos de traer a Diego Armando Maradona no fueron asumidos por el Distrito y además reveló los motivos que tuvo la Alcaldía para invitarlo al Partido por la paz.



“En el caso nuestro no pagamos ni un solo peso”, dijo al manifestar que en el caso de exjugadores de la Selección Colombia los gastos fueron asumidos por Coldeportes.



En cuanto a la polémica por el comportamiento del exastro del fútbol, que luego del partido lanzó unas patadas a dos asistentes del encuentro, el funcionario manifestó que “a parte de sus errores hay tres cosas que no se le pueden negar: el sentido de la familia, el criterio de la amistad y su simpatía por las causas sociales”.



“El resto de los errores sáqueselos ustedes y si alguna cosa ayuda a la paz es aceptar a los demás como son. En ese sentido se le trajo al partido”, indicó.



En ese sentido, Cadena manifestó que lo que en realidad interesa es que se logró congregar a los que fueron a ver al partido y alrededor de la paz.