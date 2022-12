Marcha por la paz convocó a miles de personas

El presidente Iván Duque rechazó este viernes todas las expresiones de violencia que "han acallado" a los líderes sociales en el inicio de las manifestaciones convocadas en todo el país para rechazar su asesinato.

"Rechazamos profundamente todas las expresiones violentas que han tenido como combustible el narcotráfico, el crimen organizado, la minería ilegal y el contrabando, prácticas de las que se valen muchos de los que han acallado las voces de los líderes sociales en nuestro país", afirmó Duque en una declaración en Cartagena, donde se sumó a las manifestaciones.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado fueron asesinados 462 líderes sociales en Colombia.

Es por ello que Duque señaló que este no es un día "para causas ideológicas", ni es de "Gobierno y oposición" porque los colombianos salieron a marchar "como simples gregarios" para los líderes sociales y "en una sola voz" de rechazo de la violencia.

"Reiteramos nuestro compromiso con la causa de la protección y defensa de los líderes sociales, víctimas de grupos armados organizados al servicio del narcotráfico o de extracción ilegal de minerales. Hemos reducido estos crímenes y continuaremos trabajando hasta llevarlos a cero", apostilló.

La marcha fue convocada por el movimiento "Defendamos la Paz", que está conformado por académicos, periodistas, defensores de derechos humanos y exintegrantes del equipo negociador de paz del Gobierno con las FARC como Humberto De la Calle, María Ángela Holguín, Juan Fernando Cristo, Luis Carlos Villegas, Frank Pearl y el senador Roy Barreras, entre otros.

Durante la manifestación en Cartagena, el presidente caminó desde el Hotel Santa Clara hasta la Escuela de Bellas Artes, en el centro histórico, donde fue recibido por parte algunos manifestantes con silbidos y voces que reclamaban más acción para defender la vida de los líderes sociales.

En Bogotá, la concentración fue convocada en el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde donde los manifestantes se trasladaron a la Plaza de Bolívar, centro del poder jurídico-administrativo de Colombia.

Allí llegaron miles de personas con carteleras con mensajes de paz y banderas de Colombia, así como decenas de personalidades como el cantante Santiago Cruz, quien dijo que el llamado es a proteger a quienes están "tratando de construir un país mejor".

"No podemos seguir haciéndonos los de la vista gorda ante la tragedia que están viviendo los líderes sociales en Colombia, además porque la vida no tiene color político, la muerte no tiene color político, y tenemos que estar aquí defendiendo la vida", añadió Cruz, reconocido por canciones como "Y si te quedas, ¿qué?" y "No te necesito".

El músico agregó que es clave que los colombianos conciban la "reconciliación" como parte de su ADN.

"Así como durante tanto tiempo lograron que se nos metiera en el ADN el odio y la violencia, que empecemos a partir de ahora a ir desplazando esa idea y a que se nos meta en el ADN ese espíritu de reconciliación", apostilló.

