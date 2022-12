María Victoria Calle declara en Comisión de Acusación por caso Pretelt

La presidente encargada de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representes para rendir su versión sobre los hechos denunciados que involucran al magistrado de ese misma Corte, Jorge Ignacio Pretelt en un supuesto escándalo de corrupción.



La magistrada fue citada para que explique cómo tuvo conocimiento del polémico escándalo de Fidupetrol, el cual fue denunciado por su colega el magistrado Mauricio González Cuervo, quien en declaraciones entregadas a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes manifestó que el abogado Víctor Pacheco, le reveló que supuestamente le habían exigido dinero para favorecer a la fiduciaria con un fallo de tutela.



Calle Correa ha manifestado que en ocasiones anteriores que ella tuvo conocimiento de esa denuncia fue por otro magistrado que la buscó en su despacho para contarle lo ocurrido.



Cabe señalar que ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, ya han entregado su declaración los magistrados Mauricio González, Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas y Gabriel Eduardo Mendoza.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La plenaria del Senado decidirá si avala o no la licencia solicitada por el magistrado Pretelt para dedicarse de lleno a las investigaciones que cursan en su contra.



-Este miércoles se conocería si quedan en firme o no las medidas cautelares que favorecen al alcalde de Bogotá Gustavo Petro.



-Un juez de ejecución de penas de Bogotá decidirá si Fredy Rendón alias ‘El Alemán’ podrá disfrutar del beneficio de libertad condicional por pena cumplida en el proceso de justicia y paz.



-Los taxistas de Bogotá adelantarán una nueva jornada de servicio gratuito para contrarrestar la iniciativa de día sin taxi impulsada por redes sociales.



-El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, espera que este martes se logre un acuerdo final entre camioneros y gobierno para levantar el paro de camioneros.



-Se empieza normalizar el suministro de gasolina en las estaciones de Duitama y Sogamoso, a pesar de que el paro camionero continua.



-En Santander, el paro de transportadores un alza representativa en los precios de productos como la papa, las hortalizas y la cebolla.



-En Antioquia las autoridades de salud atienden a 19 personas que resultaron heridas luego del choque de dos buses en el municipio de Bello, Norte del Área Metropolitana de Medellín.



-La Iglesia católica en Norte de Santander solicitó a las autoridades de Colombia y Venezuela, aplicar un castigo ejemplar a los responsables de asesinar al niño de 10 años que había sido reportado como desaparecido en el municipio de Tibú.



-Autoridades investigan el suicidio de un soldado dentro de una guarnición militar en el departamento de Tolima.



-Hay expectativa por la reunión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Estudiantes acusan a la Ministra de Educación de querer sacar al actual rector.



-La Contraloría del Casanare advierte que un posible endeudamiento de la empresa de servicios públicos de Yopal, para la construcción de una nueva planta modular, que podría llevar a la quiebra a la compañía.



-Avanzan las elecciones generales en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu busca ser reelegido en el poder a pesar de la fuerte campaña realizada por su opositor de izquierda Isaac Herzog.



-La situación en Venezuela será hoy tema a tratar en la agenda del congreso de Estados Unidos gracias a una audiencia citada por el Senador republicano Marco Rubio, en el que será debatida la situación política que atraviesa Venezuela.



-Mientras el Gobierno venezolano anunció en las últimas horas que no cesará los pagos internacionales a pesar del bajo precio del barril de petróleo. Inclusive reportó el pago de una deuda por 1.070 millones de euros, la primera en vencerse este año.