Marta Lucía Ramírez asegura que seguirá trabajando pese a su incapacidad médica

Pese a que la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, tiene una incapacidad de seis semanas, anunció que seguirá trabajando.



“Cada prueba difícil que nos pone la vida me convence más de que soy muy afortunada. Este accidente se solucionará con unos días de quietud física que en todo caso no me impedirán seguir trabajando y cumpliendo mis obligaciones con el país. Gracias por tantos mensajes de afecto”, escribió en su cuenta de Twitter.



El pasado martes Ramírez fue atendida de urgencia en la Clínica del Country, en Bogotá, tras sufrir una caída por un piso resbaloso.

Los médicos le diagnosticaron una fractura de pelvis, pero aclararon que está estable y fuera de peligro.



Por su parte, el presidente Ivan Duque le deseó una pronta recuperación.