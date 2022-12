Martín Santos dice no a propuesta de Roy de lanzarse al Concejo de Bogotá

Martín Santos, hijo del presidente Juan Manuel Santos, dijo en Mañanas BLU que no ha hablado con el senador Roy Barreras sobre lanzarse al Concejo de Bogotá y al respecto dijo que de tajo rechaza el ofrecimiento.



“No he hablado con el senador y frente a eso quiero decir que los hijos del presidente en nada tienen que ver con el Estado. Prefiero evitarme esos problemas y frente a ese ofrecimiento mi respuesta es no”, aseguró.



Santos agregó que se enteró de la propuesta por las redes sociales y que se sorprendió por ese hecho.



También negó que esté con un pie en la política desde la fundación Buen Gobierno.



“La fundación Buen Gobierno no hace política. Ofrecer espacios de discusión como foros no tiene nada que ver con la política”, indicó al afirmar que, por el momento, seguirá al frente de ese organismo.